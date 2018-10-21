2018-10-21T09:53:02+03:00
Происшествия

На горящем заводе во Владикавказе возникла угроза взрыва

Площадь пожара увеличилась до 4,5 тысячи квадратных метров
Дарья ИВАШКИНА
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На горящем заводе во Владикавказе возникла угроза взрываНа горящем заводе во Владикавказе возникла угроза взрываФото: Youtube
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Во Владикавказе продолжается тушение пожара, вспыхнувшего в ночь на воскресенье, 21 октября, на металлургическом заводе «Электроцинк». По последним данным, площадь возгорания увеличилась до 4,5 тысячи квадратных метров.

В то же время появилась информация об угрозе взрыва на предприятии. Как заявил источник в местных экстренных службах, в одном из цехов завода идет выделение водорода, в связи с чем было принято решение вывести всех пожарных из горящего здания. «В цехе завода идет выделение водорода. В связи с этим личный состав был выведен из здания, тушение пожара осуществляется с улицы», - сказал собеседник РИА Новости.

Стоит отметить, что в настоящее время с огнем борются более 62 пожарных.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, пожар на заводе «Электроцинк» вспыхнул минувшей ночью, около 03:16 мск. Причем ранее стало известно, что при тушении погиб один сотрудник МЧС, и еще двое пострадали.

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