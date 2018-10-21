При тушении возгорания на заводе во Владикавказе погиб пожарный

21 Окт. 07:37 2018-10-21T07:37:15+03:00

МЧС потребовалось более двух часов, чтобы справиться с огнем

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В ночь на воскресенье, 21 октября, сильный пожар вспыхнул на металлургическом заводе «Электроцинк» во Владикавказе. Как стало известно, возгорание произошло в цеху электролиза цинка. По последним данным, огонь распространился на площади около 650 квадратных метров.

Причем без жертв и пострадавших не обошлось. Как уточнил первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Северной Осетии - Алании Юрий Землянский, при тушении погиб пожарный. «При тушении пожара погиб сотрудник федеральной противопожарной службы», - сказал собеседник ТАСС.

А в пресс-службе регионального главка спасательного ведомства сообщили еще и о двух пострадавших, которые также оказались МЧСовцами. В то же время работники завода при пожаре не пострадали.

Стоит отметить, что сообщение о ЧП поступило в 03:16 мск, а локализовать возгорание удалось только к 05:39 мск. Пожару был присвоен третий ранг сложности из пяти возможных. Причем во время его тушения произошло обрушение кровли на площади 612 квадратных метров.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в октябре пожар произошел около завода Тарасова в Самаре. Как тогда выяснилось, горели бочки из-под битума.