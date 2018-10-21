2018-10-21T10:38:42+03:00
Политика

«Мешает планам Вашингтона на тотальное доминирование»: Рябков прокомментировал возможный выход США из Договора о РСМД

Замглавы МИД РФ рассказал о том, как Москва собирается реагировать на заявление Трампа
Дарья ИВАШКИНА
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Замминистра иностранных дел РФ Сергей РябковЗамминистра иностранных дел РФ Сергей РябковФото: Алексей БУЛАТОВ
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Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков ответил на вопрос о том, будет ли наша страна как-то реагировать на заявление президента США Дональда Трампа о выходе Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Как заметил дипломат, в данном случае действовать на основе эмоциональных порывов нельзя. По его словам, сначала нужно «получить конкретику о намерениях американцев», а также необходимо время, чтобы оценить ситуацию.

«В таком вопросе действия в режиме онлайн просто недопустимы. Надо, во-первых, получить конкретику о намерениях американцев в этой сфере, во-вторых, нужно время для того, чтобы оценить ситуацию и дальше определяться», - сказал Рябков ТАСС.

При этом замглавы МИД РФ выразил надежду на то, что прибывающий в Москву в это воскресенье, 21 октября, помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон объяснит планы Вашингтона в отношении Договора о РСМД.

Помимо этого, Сергей Рябков попытался объяснить, зачем хозяин Белого дома заявил о намерении разорвать соглашение. Как считает дипломат, существование данного документа, «по всей видимости, мешает планам США на тотальное доминирование».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую субботу, 20 октября, Трамп обвинил Москву в «нарушении» Договора о РСМД и заявил о выходе своей страны из этого соглашения.

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