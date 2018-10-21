Посольство РФ подтвердило гибель двух российских туристов на Кипре

21 Окт. 12:28 2018-10-21T12:28:54+03:00

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В воскресенье, 21 октября, посольство России на Кипре подтвердило гибель двух россиян в результате падения арендованного ими автомобиля с обрыва. При этом в диппредставительстве нашей страны уточнили, что трагедия произошла в районе Пафоса.

«С прискорбием подтверждаем, что 20 октября арендованная двумя российскими гражданами машина упала с обрыва по дороге между Лачи и Акамасом (район Пафоса). Их тела сейчас находятся в морге Пафоса, документы - в полиции», - говорится в заявлении, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook.

Также там отмечается, что в настоящее время разыскиваются родственники погибших. Причем сотрудники консульского отдела посольства уже находятся в контакте с местными властями, представителями туроператора и страховой компании.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую субботу, 20 октября, появилась информация о том, что на Кипре погибли два туриста из России - 58-летний мужчина и его 48-летняя супруга. Как отмечалось, арендованный ими автомобиль сорвался с обрыва высотой в 30 метров в районе Акамас в Пафосе.