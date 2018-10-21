Британские чиновники рассматривают план проведения второго референдума по Brexit

21 Окт. 12:51 2018-10-21T12:51:50+03:00

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В воскресенья, 21 октября, появилась информация о том, что в настоящее время британские чиновники рассматривают план проведения второго референдума о целесообразности членства Великобритании в Евросоюзе.

Так, в министерстве Соединенного Королевства по вопросам Brexit отметили «ослабевающую изо дня в день парламентскую поддержку премьер-министра Терезы Мэй». В связи с этим там считают, что госслужащие страны должны готовиться к любому повороту событий. Между тем, как заверил источник газеты The Sunday Times в британском ведомстве, второй референдум «маловероятен».

«Это их (государственных служащих) работа, чтобы разработать резервные планы для всех возможных вариантов, даже маловероятных, в том числе второго референдума», - сказал собеседник издания.

Однако, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую субботу, 20 октября, около 700 тысяч человек приняли участие в акции протеста против Brexit, которая прошла в Лондоне. В частности, демонстранты требовали проведения повторного референдума.