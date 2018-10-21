"Не от большого ума": Горбачев прокомментировал выход США из договора о РСМД

21 Окт. 16:43 2018-10-21T16:44:14+03:00

По мнению экс-президента СССР, соглашениями о ядерном разоружении нужно дорожить ради сохранения мира на Земле

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Бывший президент СССР Михаил Горбачев назвал ошибочным и "очень странным" стремление Соединенных Штатов к выходу из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). По его мнению, такое решение американского лидера Дональда Трампа лишь "подорвет все усилия", приложенные сторонами в рамках ядерного разоружения.

"Разрывать старые соглашения по разоружению ни в коем случае нельзя. Неужели трудно понять, что отказ от этих соглашений, как говорят в народе, "не от большого ума. <...> Это ошибка", - прокомментировал ситуацию Горбачев,

Политик подчеркнул, что подобные соглашения предусматривают контроль, которым нужно дорожить. Он также выразил недоумение тем фактом, что в Вашингтоне, похоже, не осознают возможных негативных последствий своих действий.

"Если они не знают, что надо делать, я могу им подсказать. Надо отказаться от болезни, которая носит название "стремление к невыполнению подписанных договоров и соглашений о ядерном разоружении!", - цитирует "Интерфакс" бывшего президента Советского Союза.

Напоследок Горбачев посоветовал всем ознакомиться с "поучительным" выступлением главы РФ Владимира Путина в Сочи, в ходе которого он призвал к выполнению достигнутых ранее договоренностей. Особенно это касается соглашений, направленных на ядерное разоружение, которым необходимо следовать хотя бы "ради сохранения жизни на Земле".

Напомним, что именно Горбачев в декабре 1987 года поставил свою подпись под договором о РСМД в Вашингтоне. Теперь же США хотят выйти из соглашения, поскольку Россия якобы нарушает его условия, передает сайт kp.ru.