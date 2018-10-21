Трамп пообещал раскрыть содержание "любовных писем" от Ким Чен Ына

21 Окт. 17:16 2018-10-21T17:17:17+03:00

Дональд Трамп пообещал показать письма, которые он получал от Ким Чен Ына Фото: REUTERS

Ранее сообщалось, что лидер КНДР несколько раз передавал своему американскому коллеге некие послания

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Президент Соединенных Штатов пообещал раскрыть содержание "любовных посланий", которые он получал от своего северокорейского коллеги Ким Чен Ына. Столь ласково и неоднозначно глава Белого дома отозвался о письмах из двусторонней переписки с лидером КНДР.

"Я покажу вам письма. Они как любовные", — признался Трамп в интервью газете The Washington Post.

Республиканец подчеркнул, что наличие такой переписки свидетельствует о продуктивности отношений глав двух государств.

Напомним, как писал сайт kp.ru, первое послание от Ким Чен Ына было получено президентом США еще в начале июня этого года. Тогда лидер КНДР выражал свою заинтересованность в проведении переговоров с Дональдом Трампом, и позже такая встреча, действительно, свершилась.

О втором же письме стало известно в начале августа. По данным СМИ, в нем содержался призыв к выполнению обязательств, взятых на себя политиками во время совместного заявлении США и КНДР