Трамп пообещал раскрыть содержание "любовных писем" от Ким Чен Ына
Президент Соединенных Штатов пообещал раскрыть содержание "любовных посланий", которые он получал от своего северокорейского коллеги Ким Чен Ына. Столь ласково и неоднозначно глава Белого дома отозвался о письмах из двусторонней переписки с лидером КНДР.
"Я покажу вам письма. Они как любовные", — признался Трамп в интервью газете The Washington Post.
Республиканец подчеркнул, что наличие такой переписки свидетельствует о продуктивности отношений глав двух государств.
Напомним, как писал сайт kp.ru, первое послание от Ким Чен Ына было получено президентом США еще в начале июня этого года. Тогда лидер КНДР выражал свою заинтересованность в проведении переговоров с Дональдом Трампом, и позже такая встреча, действительно, свершилась.
О втором же письме стало известно в начале августа. По данным СМИ, в нем содержался призыв к выполнению обязательств, взятых на себя политиками во время совместного заявлении США и КНДР