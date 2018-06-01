СМИ раскрыли содержание письма Ким Чен Ына Трампу

1 Июнь 22:15 2018-06-01T22:15:26+03:00

По некоторым данным, в послании северокорейский лидер сообщил о своей заинтересованности в саммите КНДР-США

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Американские СМИ выяснили содержания письма глава КНДР Ким Чен Ына, адресованного президенту США Дональду Трампу. Как оказалось, послание носит «общий характер».

По некоторым данным, северокорейский лидер просто выразил свою заинтересованность в проведении встречи с хозяином Белого дома. При этом он не заявил о готовности пойти на значимые уступки, пишет The Wall Street Journal.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, письмо американскому лидеру должен передать зампредседателя ЦК Трудовой партии КНДР генерал Ким Ен Чхоль, который прибыл в Вашингтон в пятницу, 1 июня. Однако перед этим послание осмотрят сотрудники службы нацбезопасности США: они проверят письмо на наличие какой-либо опасности.

Стоит отметить, что первая в истории встреча американского президента с главой Северной Кореи может состояться 12 июня в Сингапуре.