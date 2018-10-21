Советник Трампа по нацбезопасности прибыл в Москву
Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Москву. Ожидается, что в ближайшие несколько дней он проведет консультации с представителями различных российских органов власти.
"Болтон прибыл в Москву", - передает ТАСС со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что этот визит помощника американского лидера Дональда Трампа в Москву должен стать продолжением диалога, начатого президентом США и его российским коллегой Владимиром Путиным в июле этого года в Хельсинки. Кроме того, у Болтона запланирована встреча с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.
Также, по данным источников газеты The New York Times, советнику Трампа поручено уведомить Москву о решении Вашингтона выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.