2018-10-21T17:42:57+03:00
Политика

Советник Трампа по нацбезопасности прибыл в Москву

Ожидается, что Джон Болтон уведомит Кремль о начале подготовки выхода США из договора о РСМД
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Советник президента США по нацбезопасности Джон БолтонСоветник президента США по нацбезопасности Джон БолтонФото: REUTERS
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Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Москву. Ожидается, что в ближайшие несколько дней он проведет консультации с представителями различных российских органов власти.

"Болтон прибыл в Москву", - передает ТАСС со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что этот визит помощника американского лидера Дональда Трампа в Москву должен стать продолжением диалога, начатого президентом США и его российским коллегой Владимиром Путиным в июле этого года в Хельсинки. Кроме того, у Болтона запланирована встреча с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

Также, по данным источников газеты The New York Times, советнику Трампа поручено уведомить Москву о решении Вашингтона выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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