Германия постарается убедить США не выходить из Договора о РСМД

22 Окт. 03:30 2018-10-22T03:51:41+03:00

Глава МИД ФРГ сообщил, что этот вопрос обсудят в НАТО

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Берлин попытается убедить Вашингтон отказаться от идеи выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), потому что это намерение США ставит Европу перед «сложным вопросом», заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Он подчеркнул, что Договор о РСМД «имеет важнейшее значение» для европейских стран, и решение Дональда Трампа выйти из соглашения «вызывает сожаление».

«Мы будем добиваться, чтобы США задумались о возможных последствиях», - сказал немецкий дипломат.

По мнению главы МИД ФРГ, главная угроза расторжения ДРСМД заключается в том, что это может повлиять на Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ).

«Конец Договора (РСМД) может иметь негативные последствия для СНВ, в котором мы остро нуждаемся. Решение США ставит перед Европой сложные вопросы, поскольку ДРСМД на протяжении последних 30 лет является важным столпом европейской архитектуры безопасности», - подчеркнул Хайко Маас.

Представитель кабинета министров Германии Ульрике Деммер тоже выразила сожаление по поводу объявленного Соединенными Штатами выхода из Договора, который, по ее словам, «является важным элементом контроля над вооружениями и в особой мере служит, в том числе, европейским интересам». Она сообщила, что последствия этого решения будут обсуждаться в НАТО, передает ТАСС.

Напомним, в субботу, 20 октября, американский лидер заявил, что его страна выйдет из Договора о РСМД, который был заключен между США и Советским Союзом 8 декабря 1987 года. По словам Дональда Трампа, он считает такой шаг необходимым, поскольку Россия якобы нарушает условия соглашения, а Штатам нужно развивать эти вооружения.