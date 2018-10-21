МИД Германии раскритиковал заявление США о возможном выходе из Договора о РСМД
В воскресенье, 21 октября, в министерстве иностранных дел Германии прокомментировали намерение США расторгнуть Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Так, госминистр в МИД ФРГ Нильс Аннен назвал «катастрофическим» заявление президента США Дональда Трампа о возможном выходе его страны из соглашения. В то же время он заверил, что Берлин продолжит работу по ядерному разоружению.
«Катастрофическое решение президента Трампа выйти из Договора о РСМД. Мы будем и впредь работать над ядерным разоружением», - написал политик в своем Twitter.
При этом Аннен призвал Россию «соблюдать обязательства в рамках соглашения» и заявил, что Европе нужно не допустить наращивания военного потенциала в сфере ракет средней и малой дальности полета.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 20 октября американский лидер Дональд Трамп обвинил Москву в якобы нарушении Договора о РСМД и заявил о намерении выйти из этого соглашения.