МИД Германии раскритиковал заявление США о возможном выходе из Договора о РСМД

21 Окт. 16:04 2018-10-21T16:04:40+03:00

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В воскресенье, 21 октября, в министерстве иностранных дел Германии прокомментировали намерение США расторгнуть Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Так, госминистр в МИД ФРГ Нильс Аннен назвал «катастрофическим» заявление президента США Дональда Трампа о возможном выходе его страны из соглашения. В то же время он заверил, что Берлин продолжит работу по ядерному разоружению.

«Катастрофическое решение президента Трампа выйти из Договора о РСМД. Мы будем и впредь работать над ядерным разоружением», - написал политик в своем Twitter.

При этом Аннен призвал Россию «соблюдать обязательства в рамках соглашения» и заявил, что Европе нужно не допустить наращивания военного потенциала в сфере ракет средней и малой дальности полета.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 20 октября американский лидер Дональд Трамп обвинил Москву в якобы нарушении Договора о РСМД и заявил о намерении выйти из этого соглашения.