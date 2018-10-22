2018-10-22T08:35:47+03:00
В мире

Израильские власти арестовали губернатора Восточного Иерусалима

Пока Аднану Гейту никаких обвинений не предъявили, палестинская сторона требует его немедленно освободить
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Иерусалиме арестовали двух высокопоставленных палестинских чиновниковВ Иерусалиме арестовали двух высокопоставленных палестинских чиновниковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Власти Израиля в субботу, 20 октября, арестовали двух высокопоставленных палестинских чиновников – губернатора Восточного Иерусалима Аднана Гейта и полковника Джихада Факиха, возглавляющего разведслужбу Палестинской автономии (ПА).

Как сообщает газета The Jerusalem Post со ссылкой на израильскую полицию, Гейта задержали в арабском квартале Иерусалима Бейт-Ханина, а Факиха, живущего, на Западном берегу, — возле деревни Катана. Оба находятся под стражей.

Адвокат Аднана Гейта, активиста палестинского движения ФАТХ, говорит, что его клиента подозревают в «совершении преступления на Западном берегу», каком именно – не уточнил. Обвинений ему еще не предъявили, губернатор по решению суда взят под стражу пока до вторника.

Правительство ПА назвало арест Гейта и Факиха похищением и «новым преступлением против палестинского народа», потребовав немедленно освободить обоих.

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