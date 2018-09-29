Палестина подала на США в Международный суд ООН

СЕГОДНЯ 02:32 2018-09-29T02:56:04+03:00

В иске говорится, что решение перенести американское посольство в Иерусалим противоречит Венской конвенции

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В пятницу, 28 сентября, Палестина подала в Международный суд ООН иск против США. В документе, опубликованном на сайте суда, говорится, что решение перенести американское посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Частично признанное государство просит суд ООН признать факт нарушения, заставить власти Соединенных Штатов вывести свою дипмиссию из Иерусалима и «соблюдать международные обязательства, вытекающие из Венской конвенции». Кроме того, Палестина требует гарантий того, что такая ситуация не повторится в будущем.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в конце прошлого года Дональд Трамп объявил, что «настало признать Иерусалим столицей Израиля» и перенести американское посольство в город, восточную часть которого считают своим палестинцы. Посольство США в Иерусалиме открылось 14 мая.

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