Учения НАТО обойдутся Германии в 90 млн евро

22 Окт. 11:00 2018-10-22T11:00:44+03:00

Всего в маневрах задействованы 10 тыс. немецких солдат

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Германия потратит евро 90 млн за участие в крупномасштабных учениях НАТО Trident. Сообщает агентство Der Spiegel со ссылкой на Министерство обороны ФРГ.

Более половины средств достанется Норвегии, поскольку немецкая сторона должна сама оплачивать размещение военнослужащих. Остальная часть рассчитана на транспортировку военной техники и личного состава.

Эти учения станут самыми крупными со времен "Холодной войны", в них примут участие 50 тыс. солдат, 10 тыс. из них из Германии, 8 тыс. - из Норвегии.

Маневры пройдут с 25 октября по 7 ноября в Северной Европе. В учениях примут участие военнослужащие из 29 стран НАТО, Финляндии и Швеции, больше 100 летательных аппаратов, десятки кораблей. Также в маневрах примет участие американская авианосная группа, прибывшая в Норвегию впервые с 1989 года.

Ранее, как сообщал kp.ru, в преддверии учений НАТО Trident Juncture 2018 в воды Арктики вошла американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем Harry S. Truman.