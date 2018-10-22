2018-10-22T14:13:24+03:00
Экономика

Волож не планирует продавать свою долю в "Яндексе"

На фоне такого заявления акции компании выросли почти на 8%
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Аркадий Волож. Фото: Михаил Метцель/ТАССАркадий Волож. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Один из основателей и совладельцев "Яндекса" Аркадий Волож заверил, что не планирует продавать свою долю в компании. На данный момент она составляет 10% от уставного капитала или 48% голосующего сегмента.

"Я планирую и дальше возглавлять "Яндекс" и не намерен продавать свою долю в компании. Также я поддерживаю усилия совета директоров по развитию компании и, в том числе, оценке различных возможностей управления структурой капитала", - приводятся слова Воложа в заявлении компании.

Там же подчеркивается, что во владении предпринимателя находятся акции класса Б, которые не могут быть переданы или проданы третьим лицам, даже наследникам. Всего же в распоряжении всех основателей и первых сотрудников "Яндекса" находится 57% голосующей доли.

Примечательно, что после такого заявления Воложа акции компании на торгах Московской биржи в понедельник, 22 октября, выросли на 7,65%. В пиковом значении стоимость ценных бумаг достигала 1927 рублей за единицу.

Волож напомнил, что еще 21 год назад весь персонал интернет-компании умещался в одной единственной квартире. Сейчас же на "Яндекс" работают порядка 10 тысяч человек, которые создают инновационные продукты, улучшающие жизнь миллионов людей.

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