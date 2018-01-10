Основатель «Яндекса» Аркадий Волож купил гражданство Мальты

10 Янв. 2018 2018-01-10T00:57:55+03:00

Всего среди новых мальтийских граждан 730 бизнесменов и миллиардеров из России

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Один из основателей и совладельцев компании «Яндекс» Аркадий Волож и члены его семьи получили паспорта Мальты, которая с 2004 года входит в состав Евросоюза. Гражданами островного государства их сделали крупные инвестиции – от 900 тысяч евро.

На сайте правительства Мальты опубликована информация, согласно которой, 730 россиян купили мальтийские паспорта. Многие из имен в списке совпадают с именами крупных бизнесменов и миллиардеров из РФ.

РБК получил комментарии от представителя «Яндекса», который пояснил, что Волож много путешествует по делам, а европейское гражданство позволяет ездить без виз, но он остается российским гражданином.

Также в списке нашли имена председателя совета директоров инвестиционной компании O1 Group Бориса Минца, совладельца Beluga Group Александра Мечетина, сооснователей сети «Спортмастер» Дмитрия Дойхена и Николая Фартушняка, супруга певицы Глюкозы, бизнесмена Александра Чистякова и других.

Программа «Гражданство Мальты за инвестиции» была принята в ноябре 2013 года.