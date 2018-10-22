2018-10-22T14:35:27+03:00
Общество

Зарплаты и пенсии военнослужащих трижды проиндексируют до октября 2021 года

Замминистра обороны России Татьяна Шевцова анонсировала увеличение окладов и других выплат
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Военные пенсии индексируется с 1 января 2018 годаВоенные пенсии индексируется с 1 января 2018 годаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Зарплаты и пенсии российских военнослужащих в ближайшие годы будут трижды проиндексированы. Такое заявление сделал заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова.

Она напомнила, что еще в начале 2012 года в стране вступила в силу новая система денежного довольствия военных, и уровень оплаты их труда увеличился в 2,5–3 раза, что повысило престиж такой службы. Однако с того момента оклады больше не индексировались, хотя их средний размер и удавалось удерживать на уровне ведущих экономических отраслей. И лишь в январе этого года зарплата военнослужащих все же была увеличена на 4%.

"В дальнейшем индексация произойдёт 1 октября 2019 года, 1 октября 2020 года и 1 октября 2021 года на 4,3%, 3,8% и 4% соответственно. Что касается военных пенсий, то они были проиндексированы на 4% с 1 января 2018 года одновременно с индексацией денежного довольствия действующих военнослужащих. В 2019–2021 гг. пенсии также будут расти вместе с индексацией денежного довольствия", - цитирует газета "Красная звезда" Шевцову.

Замминистра подчеркнула, что в настоящий момент финансовые службы также ищут решения по обеспечению роста уровня зарплат так называемого "гражданского персонала", чей труд имеет огромное значение в военной сфере. За последние три года размеры тарифных ставок самых низкооплачиваемых категорий таких работников удалось поднять аж в 4 раза.

Ранее сайт kp.ru писал о том, какие изменения ждут пожилых россиян после внесения поправок в пенсионное законодательство.

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