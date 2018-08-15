2018-08-15T10:18:56+03:00
Всё о наших пенсиях

Стало известно, что изменится для нынешних пенсионеров

От новой реформы для них только плюсы - пенсия будет расти вдвое быстрее
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Автор фото: Олег РУКАВИЦЫНАвтор фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Один из главных приоритетов, которые озвучил президент Владимир Путин на ближайшие годы, - рост реального размера пенсий. Пособия по старости должны расти быстрее инфляции. Чтобы этого достичь, в правительстве и решились на повышение пенсионного возраста. В условиях, когда число работающих падает, а число пенсионеров растет, добиться резкого роста пенсий без подобной меры невозможно.

В солидарной пенсионной системе, которая действует в большинстве развитых стран, о старшем поколении заботится молодежь. В России это происходит за счет отчислений страховых взносов (22% от официальной зарплаты каждого работника идут в Пенсионный фонд). Соответственно, чем больше трудоспособных граждан, получающих доходы официально, тем больше выплаты для тех, кто уже ушел на заслуженный отдых.

По расчетам правительства, в ближайшие шесть лет средняя страховая пенсия в стране будет расти примерно на 1000 рублей каждый год. К примеру, если сейчас она составляет 14 с небольшим тысяч рублей, то к 2024 году вырастет до 20 тысяч (подробнее - см. графику). Для сравнения, в последние годы страховая пенсия для неработающих пенсионеров увеличивалась в среднем на 400 - 500 рублей и, по сути, компенсировала только официальную инфляцию. С 2019 года темпы роста удвоятся.

При этом для уже вышедших на пенсию ничего больше не изменится. Как и сейчас, нынешние пенсионеры будут получать все положенные им пенсионные и социальные выплаты в соответствии с приобретенными пенсионными правами и льготами. По сути, нынешние пенсионеры станут главными выгодоприобретателями от новой системы.

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