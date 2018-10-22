2018-10-22T15:34:25+03:00
Общество

Личные вещи Стивена Хокинга выставят на аукцион

На торги выставят инвалидное кресло и докторскую диссертацию ученого
Сергей КОЛЕСНИКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Полученные с продаж средства пойдут в благотворительные фондыПолученные с продаж средства пойдут в благотворительные фондыФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Личные вещи Стивена Хокинга будут выставлены на торги аукционным домом Christie's. В анонсированном каталоге присутствуют 22 предмета, принадлежавших выдающемуся британскому физику.

Среди выставленных на аукцион лотов присутствуют книги, награды и научные работы Хокинга. В их числе один из пяти существующих экземпляров его докторской диссертации «Свойства расширяющихся Вселенных», написанной в 1965 году, Christie's оценивает ее от 130 до 195 тысяч долларов. По словам главы отдела книг и рукописей аукционного дома Томаса Веннинга, выставленные на торги бумаги позволят «проследить развитие мыслей Хокинга — этого блестящего, завораживающего интеллекта». Одно из инвалидных кресел тоже уйдет с молотка, его стоимость оценивается в 13-19 тысяч долларов - сообщает AP

Полученные с продаж средства будут направлены в благотворительный фонд Хокинга и Ассоциацию по борьбе с заболеванием двигательных нейронов.

Физик-теоретик с мировым именем и известнейший популяризатор науки скончался 14 марта от осложнений, вызванных некогда приковавшим его к инвалидному креслу боковым амиотрофическим склерозом. Стивен Хокинг посвятил свою жизнь науке, сделав огромный вклад в нее и став основоположником квантовой космологии - науки, которая сегодня позволяет ученым исследовать самые дальние уголки нашей вселенной.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Порошенко нарушил протокол встречи с Лукашенко, чтобы пожаловаться на Россию
Стрельба в синагоге в Питтсбурге: Число жертв возросло до 11 человек
Рогозин: В разработке новой сверхтяжелой ракеты для лунной программы примут участие все конструкторские коллективы «Роскосмоса»
Трамп призвал ужесточить закон о смертной казни на фоне стрельбы в Питтсбурге
Disney снимет новую часть «Пиратов Карибского моря» без Джонни Деппа
Путин позитивно оценил итоги саммита по Сирии в Стамбуле
Товарооборот между Россией и Германией вырос на четверть с начала 2018 года
Украинская лента о войне в Донбассе провалилась в прокате
Украинские власти поднимут цены на газ для населения в три этапа
Стрельба в синагоге в Питтсбурге: В сети появилось видео с места проишествия
Стрельба в синагоге в Питтсбурге: Сообщается о семи погибших
Пашинян не исключил закупки американских вооружений при наличии выгодного предложения
Путин провел встречу с Меркель на полях саммита по Сирии в Стамбуле
Министр обороны Китая посетит Вашингтон с визитом на следующей неделе
МЧС предупреждает москвичей о сильном ветре вечером 27 октября
На Украине придумали, как "вернуть" себе Азовское море