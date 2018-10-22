Личные вещи Стивена Хокинга выставят на аукцион

22 Окт. 15:34 2018-10-22T15:34:25+03:00

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Личные вещи Стивена Хокинга будут выставлены на торги аукционным домом Christie's. В анонсированном каталоге присутствуют 22 предмета, принадлежавших выдающемуся британскому физику.

Среди выставленных на аукцион лотов присутствуют книги, награды и научные работы Хокинга. В их числе один из пяти существующих экземпляров его докторской диссертации «Свойства расширяющихся Вселенных», написанной в 1965 году, Christie's оценивает ее от 130 до 195 тысяч долларов. По словам главы отдела книг и рукописей аукционного дома Томаса Веннинга, выставленные на торги бумаги позволят «проследить развитие мыслей Хокинга — этого блестящего, завораживающего интеллекта». Одно из инвалидных кресел тоже уйдет с молотка, его стоимость оценивается в 13-19 тысяч долларов - сообщает AP

Полученные с продаж средства будут направлены в благотворительный фонд Хокинга и Ассоциацию по борьбе с заболеванием двигательных нейронов.

Физик-теоретик с мировым именем и известнейший популяризатор науки скончался 14 марта от осложнений, вызванных некогда приковавшим его к инвалидному креслу боковым амиотрофическим склерозом. Стивен Хокинг посвятил свою жизнь науке, сделав огромный вклад в нее и став основоположником квантовой космологии - науки, которая сегодня позволяет ученым исследовать самые дальние уголки нашей вселенной.