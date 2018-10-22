Песков заявил, что сроки встречи Путина и Ким Чен Ына пока неизвестны

22 Окт. 21:03 2018-10-22T21:04:06+03:00

В списке возможных мест для проведения переговоров также фигурирует множество городов

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На данный момент конкретные дата и место планируемой встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына пока неизвестны и находятся на стадии проработки. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

"Пока сроки не обговорены, не определены с учетом графиков и Ким Чен Ына, и Путина", - сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что решение относительно места проведения переговоров также не принято. В настоящий момент в этом списке фигурирует множество городов, в том числе Владивосток, передает ТАСС.

Напомним. что изначально ходили слухи, будто Путин и Ким Чен Ын могут встретиться на полях Восточного экономического форума, однако северокорейский лидер так и не посетил мероприятие, состоявшееся в период с 11 по 13 сентября.

Между тем, сайт kp.ru, писал о том, что глава КНДР сам настаивал на встрече с российским коллегой. Соответствующее заявление он сделал в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.