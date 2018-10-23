Госдума одобрила проект о ежегодном повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума

23 Окт. 14:10 2018-10-23T14:10:39+03:00

Так, с 1 января 2019 года минимальный размер оплаты труда будет составлять 11 280 рублей

Изменить размер текста: A A

Государственная дума приняла в первом чтении правительственный законопроект о ежегодном повышении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума. Соответствующее решение было принято во вторник, 23 октября, в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента.

Сайт kp.ru писал о том, что уже с 1 января 2019-го предлагается устанавливать МРОТ в размере 100% от величины прожиточного минимума в среднем по России за второй квартал предыдущего года. Так, например, в следующем году минимальный размер оплаты труда составит 11 280 рублей в месяц.

Это означает, что ежегодно МРОТ будет увеличиваться по меньшей мере на 117 рублей в центральных и южных регионах страны. В Чукотском же автономном округе прибавка может составить порядка 351 рубля, передает РИА Новости. Данные показатели зависят от районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате.