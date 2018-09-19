Кабинет министров предложил повысить МРОТ

СЕГОДНЯ 12:43 2018-09-19T12:43:45+03:00

Минимальный размер оплаты труда предлагается повысить до 11280 рублей в месяц с 1 января следующего года

Изменить размер текста: A A

Правительство предложило повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января следующего года.

"Проектом федерального закона... предлагается установить с 1 января 2019 года МРОТ в сумме 11 280 рублей в месяц", — сообщается в проекте кабмина.

Отмечается, что указанная сумма составляет 100% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал текущего года. Таким образом, рост показателя составит 1,048%. С учетом применения районных коэффициентов и процентных надбавок к зарплате рост МРОТ составит от 117 до 351 рубля, передает РИА Новости.

Напомним, в мае 2018 года МРОТ вырос до 11 163 рублей в месяц, сравнявшись с прожиточным минимумом. Повышение этого показателя затронуло трех миллионов человек, субъекты страны получили дополнительно 20 миллиардов рублей на реализацию меры.