В Кремле поддержали ограничение иностранной доли в новостных агрегаторах
В Кремле считают обоснованным предложение об ограничении иностранного присутствия в российских новостных агрегаторах. По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, у таких компаний не должно возникнуть проблем с выполнением соответствующих требований. Однако документ еще предстоит проработать на экспертном уровне, подчеркнул он.
Представитель Кремля также напомнил, что в России на протяжении уже нескольких лет действует ограничение доли иностранного участия в отношении СМИ, и такая мера еще ни у кого не вызвала серьезных проблем.
"Безусловно, агрегаторы, которые охватывают определенное количество пользователей, так или иначе могут с экспертной точки зрения приравниваться к СМИ", - цитирует ТАСС Пескова.
Напомним, как писал сайт kp.ru ранее, в минувший понедельник, 22 октября, в Госдуму РФ был внесен законопроект, предусматривающий введение ограничения в 20% на долю иностранных акционеров в уставном капитале новостных агрераторов.