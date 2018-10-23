2018-10-23T14:58:59+03:00
Политика

В Кремле поддержали ограничение иностранной доли в новостных агрегаторах

По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, такое решение вполне обоснованно
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Кремль поддержал инициативу об ограничении доли иностранного капитала среди владеющих новостными агрегаторами компанийКремль поддержал инициативу об ограничении доли иностранного капитала среди владеющих новостными агрегаторами компанийФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Кремле считают обоснованным предложение об ограничении иностранного присутствия в российских новостных агрегаторах. По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, у таких компаний не должно возникнуть проблем с выполнением соответствующих требований. Однако документ еще предстоит проработать на экспертном уровне, подчеркнул он.

Представитель Кремля также напомнил, что в России на протяжении уже нескольких лет действует ограничение доли иностранного участия в отношении СМИ, и такая мера еще ни у кого не вызвала серьезных проблем.

"Безусловно, агрегаторы, которые охватывают определенное количество пользователей, так или иначе могут с экспертной точки зрения приравниваться к СМИ", - цитирует ТАСС Пескова.

Напомним, как писал сайт kp.ru ранее, в минувший понедельник, 22 октября, в Госдуму РФ был внесен законопроект, предусматривающий введение ограничения в 20% на долю иностранных акционеров в уставном капитале новостных агрераторов.

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