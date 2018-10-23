Адвокаты Бутиной уверены, что прокуратура США утаивает оправдательные улики по делу их подзащитной

23 Окт. 15:46 2018-10-23T15:46:46+03:00

Роберт Дрисколл и Альфред Кэрри утверждают, что американские власти располагают информацией, которая может развалить обвинение в отношении россиянки

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Защита задержанной в США россиянки Марии Бутиной уверена, что сторона обвинения скрывает оправдательные улики по ее делу.

Об этом, по данным газеты The Hill, адвокаты Роберт Дрисколл и Альфред Кэрри написали в своем письме помощнику прокурора Округа Колумбия Эрику Кенерсону.

В письме юристы напоминают, что согласно так называемому «правилу Брейди» обвинение должно поделиться с защитой любыми сведениями, оправдывающими обвиняемого. Однако вопреки этому американские власти пытаются скрыть доказательства, которые подорвут обвинительное заключение, «негативно скажутся на авторитете государственного обвинения, приведут к недоверию свидетелям обвинения и покажут, что Мария Бутина на самом деле была не более чем студенткой с благородными устремлениями, которая действовала сама по себе, а не как иностранный агент».

Адвокаты подчеркнули, что отправили властям уже пять запросов на предоставление интересующей их информации в августе и октябре этого года, но ответа так и не получили.

В свою очередь в канцелярии прокурора ответили, что удивлены утверждениями защиты Бутиной о том, что следствие имеет оправдательные доказательства по делу, полученные, предположительно, путем «операций по дезинформации» или от «тайных информаторов». В ведомстве подчеркнули, что не располагают сведениями, которые требовали бы раскрытия.

Напомним, гражданку РФ Марию Бутину, изучавшую в США международные отношения, арестовали в июле этого года. Американский Минюст предъявил ей обвинения в «преступном сговоре» и работе в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации.

В свою очередь защита россиянки утверждает, что Бутина не делала ничего противозаконного, а все ее контакты с американскими политиками объясняются учебной деятельностью.

МИД РФ назвал дело Бутиной полностью сфабрикованным и потребовал немедленного освобождения россиянки из-под стражи.