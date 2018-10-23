Болтон оценил возможность размещения ракет США на территории Европы

23 Окт. 22:03 2018-10-23T22:03:12+03:00

По мнению американского политика, Вашингтон еще "очень далек" от принятия решения по данному вопросу

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США пока не раздумывали над возможность размещения новых ракет на территории Европы в связи с выходом страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Такое заявление сделал помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во время пресс-конференции в Москве.

"Мы еще очень далеки от такого решения. Наше решение имеет отношение к тем нарушениям, которые, по нашему мнению, осуществлялись РФ", - сказал политик, тут же добавив, что знает о несогласии Москвы с данной позицией.

Он также подчеркнул, что считает невозможным распространение договора о РСМД на другие страны, поскольку отсутствуют возможности для реализации такой идеи, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Болтон уже комментировал вариант расширения соглашения. Тогда помощник президента США указал на действия Китая, Ирана и КНДР по укреплению своего военного потенциала.