2018-10-22T23:03:22+03:00
Политика

Болтон заявил, что договор о РСМД невозможно сделать многосторонним

По словам советника президента США, в настоящий момент многие страны укрепляют свой военный потенциал методами, нарушающими данное соглашение
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Советник президента США по нацбезопасности Джон БолтонСоветник президента США по нацбезопасности Джон БолтонФото: REUTERS
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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что на данном этапе договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности нельзя сделать многосторонним. Такое мнение политик озвучил во время визита в Москву в понедельник, 22 октября.

"Мы видим, что Китай, Иран, КНДР — все они укрепляют свой потенциал методами, которые бы нарушали Договор о РСМД, если бы эти страны были его подписантами. 15 лет назад, возможно, и были возможности для того чтобы расширить соглашение и сделать его многосторонним", - заявил Болтон.

По его словам, сейчас многие страны в Европе и на Ближнем Востоке сильно нервничают по поводу потенциала Ирана, а в Азии такая ситуация обстоит с Китаем. Именно эти "глобальные вызовы" якобы привели американского лидера Дональда Трампа к решению о выходе из ДРСМД, передает "Коммерсант".

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне Болтон прибыл в Москву с официальным визитом и уже успел встретиться с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, а также министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

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