Число пострадавших при обрушении эскалатора в Риме увеличилось до 30 человек
Число пострадавших при обрушении эскалатора в Риме возросло до 30 человек. Данную информацию уже подтвердили в посольстве РФ в Италии.
По предварительным данным, по меньшей мере семь человек находятся в тяжелом состоянии, еще пятеро - в состоянии средней тяжести. Кроме того,18 пострадавших отделались легкими травмами и покинули станцию метро Repubblica самостоятельно.
Кадры как увозят медики серьезно пострадавших фанатов ЦСКА в Риме.
Спасатели продолжают эвакуацию раненых на поверхность. По данным итальянской пожарной службы, большинство из них являются российскими болельщиками, которые приехали в Рим на матч Лиги Чемпионов - ЦСКА против "Ромы".
Местное издание La Republica сообщает, что причиной обрушения эскалатора стали действия россиян. Фанаты, большинство из которых якобы были в состоянии алкогольного опьянения, начали петь гимн и прыгать, тем самым повредив механизм
Прокуратура Рима начала расследование инцидента.
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В метро Рима сломался эскалатор с фанатами ЦСКА.Более тридцати фанатов ЦСКА пострадали при обрушении эскалатора в метро Рима
В метро Рима сломался эскалатор с фанатами ЦСКА.Более тридцати фанатов ЦСКА пострадали при обрушении эскалатора в метро Рима