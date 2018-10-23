Число пострадавших при обрушении эскалатора в Риме увеличилось до 30 человек

23 Окт. 22:20 2018-10-24T02:37:59+03:00

Местные власти подтвердили, что травмы при обрушении эскалатора в Риме получили, в основном, российские футбольные болельщики [видео]

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Число пострадавших при обрушении эскалатора в Риме возросло до 30 человек. Данную информацию уже подтвердили в посольстве РФ в Италии.

По предварительным данным, по меньшей мере семь человек находятся в тяжелом состоянии, еще пятеро - в состоянии средней тяжести. Кроме того,18 пострадавших отделались легкими травмами и покинули станцию метро Repubblica самостоятельно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/674658" frameborder="0"></iframe> Кадры как увозят медики серьезно пострадавших фанатов ЦСКА в Риме.

Спасатели продолжают эвакуацию раненых на поверхность. По данным итальянской пожарной службы, большинство из них являются российскими болельщиками, которые приехали в Рим на матч Лиги Чемпионов - ЦСКА против "Ромы".

Местное издание La Republica сообщает, что причиной обрушения эскалатора стали действия россиян. Фанаты, большинство из которых якобы были в состоянии алкогольного опьянения, начали петь гимн и прыгать, тем самым повредив механизм

Прокуратура Рима начала расследование инцидента.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/674652" frameborder="0"></iframe> В метро Рима сломался эскалатор с фанатами ЦСКА.Более тридцати фанатов ЦСКА пострадали при обрушении эскалатора в метро Рима