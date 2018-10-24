Вышинский считает, что его арестовали для обмена на Сенцова

24 Окт. 01:15 2018-10-24T01:15:56+03:00

Журналист напомнил, что предложения об обмене звучали в Раде и МВД, когда ему еще не предъявили обвинения

Изменить размер текста: A A

Арест и обвинение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского были организованы для его последующего обмена на Олега Сенцова, которого в РФ осудили на 20 лет колонии за подготовку терактов в Крыму. Об этом заявил Вышинский в суде во время рассмотрения ходатайства его защиты об изменении меры пресечения.

Журналист отметил, что его задержали через несколько часов после того, как Сенцов в российской тюрьме объявил голодовку. Кроме того, в тот же день, пока СБУ еще только проводила обыски в квартире Вышинского, депутаты Верховной Рады и представитель МВД уже заявили о необходимости провести обмен.

«Еще идет обыск у меня в квартире, еще нет предъявленного мне обвинения, а меня уже меняют. С самого начала было понятно, что ровно для этого все это затевалось», — цитирует Вышинского РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru писал, что Херсонский апелляционный суд оставил главного редактора РИА Новости Украина под арестом, отклонив ходатайство защиты об отмене предыдущего решения.

Напомним, Вышинский был задержан в Киеве в мае 2018 года. Его обвинили в государственной измене и поддержке с самопровозглашенных республик Донбасса - ДНР и ЛНР. Теперь Вышинскому грозит до 15 лет лишения свободы.