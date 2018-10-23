Суд оставил Вышинского под арестом до 4 ноября

23 Окт. 16:47 2018-10-23T16:47:28+03:00

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Херсонский апелляционный суд оставил главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского под арестом. Таким образом жалоба защиты об отмене предыдущего решения была отклонена. Об этом рассказал адвокат обвиняемого в госизмене журналиста Андрей Доманский.

"К сожалению, суд оставил без удовлетворения нашу жалобу, оставив в силе решение о продлении меры пресечения для Кирилла Вышинского до 4 ноября в виде содержания под стражей", - сказал защитник.

Он подчеркнул, что следующее заседание по данному делу состоится уже на следующей неделе. Между тем, состояние здоровья журналиста, который ранее уже был экстренно госпитализирован из зала суда, на данный момент оценивается как удовлетворительное. В скором времени ему доставят необходимые лекарства. Также будет решаться вопрос о предоставлении надлежащего медицинского обследования, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, главред РИА Новости Украина был задержан в Киеве в мае 2018 года. Его обвинили в государственной измене и поддержке с самопровозглашенных республик Донбасса - ДНР и ЛНР. Теперь Вышинскому грозит до 15 лет лишения свободы.