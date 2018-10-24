2018-10-24T17:50:19+03:00
В мире

В Белый дом пытались отправить подозрительную посылку

По некоторым данным, в резиденцию президента США по почте была направлена посылка с взрывчаткой
Дарья ИВАШКИНА
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В Белый дом пытались отправить подозрительную посылкуВ Белый дом пытались отправить подозрительную посылкуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В среду, 24 октября, стало известно о еще одной посылке с взрывчаткой, перехваченной в США.

По некоторым данным, на этот раз Секретная служба Соединенных Штатов перехватила бомбу, которая была направлена по почте в Белый дом, сообщает телекомпания CNN.

Напомним, ранее появилась информация о перехвате подозрительных посылок с потенциальными взрывными устройствами, адресованных Хиллари и Биллу Клинтон, а также бывшему американском лидеру Бараку Обаме.

А в минувший понедельник взрывное устройство было найдено в почтовом ящике рядом с домом американского миллиардера Джорджа Сороса, расположенным в округе Уэстчестер штата Нью-Йорк. Как сообщал сайт kp.ru, в тот день один из сотрудников резиденции заглянул в почтовый ящик и нашел там подозрительный сверток. Когда же он его развернул, то увидел бомбу. В результате вскоре СВУ было обезврежено саперами.

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