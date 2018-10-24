В Белый дом пытались отправить подозрительную посылку
В среду, 24 октября, стало известно о еще одной посылке с взрывчаткой, перехваченной в США.
По некоторым данным, на этот раз Секретная служба Соединенных Штатов перехватила бомбу, которая была направлена по почте в Белый дом, сообщает телекомпания CNN.
Напомним, ранее появилась информация о перехвате подозрительных посылок с потенциальными взрывными устройствами, адресованных Хиллари и Биллу Клинтон, а также бывшему американском лидеру Бараку Обаме.
А в минувший понедельник взрывное устройство было найдено в почтовом ящике рядом с домом американского миллиардера Джорджа Сороса, расположенным в округе Уэстчестер штата Нью-Йорк. Как сообщал сайт kp.ru, в тот день один из сотрудников резиденции заглянул в почтовый ящик и нашел там подозрительный сверток. Когда же он его развернул, то увидел бомбу. В результате вскоре СВУ было обезврежено саперами.