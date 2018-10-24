2018-10-24T16:51:27+03:00
В мире

В дом Хиллари и Билла Клинтон прислали бомбу

По некоторым данным, взрывное устройство обнаружили в почтовом ящике
Дарья ИВАШКИНА
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Хиллари и Билл КлинтонХиллари и Билл КлинтонФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В среду, 24 октября, появилась информация о том, что в доме Хиллари и Билла Клинтон, расположенном в городке Чаппаква, неподалеку от Нью-Йорка, нашли бомбу. По некоторым данным, взрывное устройство обнаружили в почтовом ящике при проверке почты.

Как уточнил журналистам представитель местной полиции, СВУ схоже с тем, которое несколько дней назад нашли рядом с домом финансиста Джорджа Сороса, пишет газета The New York Times.

Напомним, накануне стало известно, что неизвестные подбросили взрывное устройство к резиденции американского миллиардера Джорджа Сороса, расположенной в округе Уэстчестер штата Нью-Йорк. Как сообщал сайт kp.ru, один из сотрудников резиденции заглянул в почтовый ящик, чтобы проверить почту, и нашел подозрительный сверток. Когда же он его развернул, то увидел взрывное устройство.

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