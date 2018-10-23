Саперы обезвредили бомбу, найденную в почтовом ящике Сороса

23 Окт. 14:25 2018-10-23T14:25:51+03:00

Самого миллиардера в момент обнаружения взрывного устройства в резиденции не было

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Неизвестные подбросили взрывное устройство к резиденции американского миллиардера Джорджа Сороса в округе Уэстчестер штата Нью-Йорк.

Бомба была обнаружена днем в минувший понедельник, 22 октября. Один из сотрудников резиденции заглянул в почтовый ящик, чтобы проверить почту, и нашел подозрительный сверток. Когда он его развернул, то увидел взрывное устройство.

Мужчина тут же отнес посылку на безопасное расстояние от домов и вызвал полицию. Прибывшие на место саперы обезвредили бомбу. Самого же 88-летнего миллиардера в момент инцидента не было дома. Теперь расследованием случившегося занимается ФБР.

Стоит отметить, что Сорос известен как спонсор мировой демократии, однако его намерения не всегда находят поддержку общественности.

Так, по данным The Wall Street Journal, отдельные сторонники теории заговора уверяют, будто филантроп тайно финансирует караваны мигрантов, которые сейчас движутся в сторону США.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Сорок также является одним из самых ярых противников Brexit - выхода Великобритании из Европейского союза.