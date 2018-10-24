2018-10-24T18:29:43+03:00
В мире

Турецкой полиции разрешили осмотреть колодец в саду генконсульства Саудовской Аравии

Причем сначала Эр-Рияд ответил на соответствующий запрос Анкары отказом
Дарья ИВАШКИНА
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Турецкой полиции разрешили осмотреть колодец в саду генконсульства Саудовской АравииТурецкой полиции разрешили осмотреть колодец в саду генконсульства Саудовской АравииФото: REUTERS
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В среду, 24 октября, появилась информация о том, что власти Саудовской Аравии все-таки разрешили турецким правоохранителям, занимающимся расследованием гибели журналиста Джамаля Хашкаджи, осмотреть колодец, который находится в саду генконсульства королевства в Стамбуле.

Причем сначала Эр-Рияд ответил на соответствующий запрос Анкары отказом, однако затем по неизвестной причине изменил свое решение, пишет Daily Sabah.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, саудовский журналист Джамаль Хашкаджи, который работал обозревателем американской газеты The Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал 2 октября после того, как посетил генконсульство родной страны в Стамбуле. В Анкаре считают, что мужчину убили прямо в здании дипмиссии, однако Эр-Рияд данные обвинения отвергает.

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