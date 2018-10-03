В стенах саудовского консульства в Турции исчез оппозиционный журналист

СЕГОДНЯ 14:57 2018-10-03T14:57:38+03:00

Мужчина зашел в здание дипмиссии, чтобы оформить документы, но уже больше суток не выходит на связь

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Оппозиционный журналист, обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашкаджи уже больше суток не выходит на связь. Мужчина пропал сразу после того, как зашел в здание генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Известно, что сотрудники диппредставительства сами позвонили журналисту и попросили его лично приехать для оформления неких документов. Джамаль Хашкаджи является подданным королевства, поэтому, в целом, в этом не было ничего странного, однако мужчина заранее предупредил свою невесту о возможном форс-мажоре и сказал ей в случае неприятностей обращаться к советнику партии справедливости и развития Ясину Актаю, а также в местное журналистское общество.

Женщина решила поехала в Генконсульство вместе с с женихом, однако в здание ее не пустили, а через пять часов ожидания вовсе сказали, что он уже ушел, передает телеканал Haberturk.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных сотрудников турецкого правительства, журналист все еще находится на территории диппредставительства.

Стоит отметить, что Джамаль Хашкаджи, известен критическими высказываниями о политике Эр-Рияда.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в феврале прошлого года в Турции был задержан журналист немецкого издания Die Welt Дениз Юджель. Мужчину обвинили в пропаганде терроризма и неправомерном использовании данных и лишь через год отпустили из-под стражи.