В Кремле считают маловероятным визит Путина в США в этом году

24 Окт. 21:09 2018-10-24T21:09:28+03:00

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В среду, 24 октября, помощник президента США Юрий Ушаков прокомментировал возможность визита главы нашего государства Владимира Путина в США. По его словам, Кремль сомневается, что подобный визит может состояться до конца текущего года.

«Вряд ли», - сказал Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объявил о готовности Москвы обсуждать поездку Путина в Соединенные Штаты. При этом он уточнил, что обмен визитами глав государств между Россией и США пока не готовится, но уже обсуждался с советником американского президента по нацбезопасности Джоном Болтоном.

Между тем не исключено, что ближайшая встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 11 ноября в Париже.