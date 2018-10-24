Песков: Кремль готов обсуждать визит Путина в США

24 Окт. 13:30 2018-10-24T13:30:20+03:00

Никаких конкретных решений относительно приглашения президенту РФ в Вашингтон пока не принято

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Обмен визитами глав государств между Россией и США пока не готовится, но обсуждался в ходе визита советника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона в Москву.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что Москва «безусловно» готова продолжать обсуждение.

«В целом тема возможного обмена визитами действительно рефреном затрагивалась, но пока каких-то конкретных решений на этот счет нет», - отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, пока во главе угла находится возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 11 ноября в Париже, куда оба лидера отправятся для участия в торжественных мероприятиях по случаю годовщины окончания Первой Мировой войны.

Ранее Болтон заявил о возможности двух полноформатных встреч Путина и Трампа в 2019 году: сначала российский президент может отправиться в Вашингтон, после чего его американский коллега через некоторое время нанесет ответный визит в Москву.