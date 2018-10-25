2018-10-25T00:26:50+03:00
Политика

Путин требует от госкомпаний вложиться в нацпроекты

Президент ждет предложений от руководителей банков и предприятий по участию в «программа прорыва»
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Государственные компании будут принимать участие в реализации прорывных национальны проектов. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Естественно, безусловным и обязательным является активное участие в проектах госкомпаний. Именно для таких целей они и создавались в конечном итоге», - подчеркнул глава государства в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Он отметил, что речь идет о таких компаниях, как Внешэкономбанк, «Газпрома», «Ростех», «Ростелеком», «Роснефть», «Росатом» и других. Путин ожидает от руководителей этих предприятий и банков с госдолей предложения, по их финансовому, технологическому, научному и кадровому вкладу в «программы и проекты прорыва»,передает ТАСС.

«И, конечно, считаю важнейшим партнером государства, общества в реализации планов развития», — добавил президент РФ.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 24 октября Путин призвал чиновников быть готовыми к напряженной работе при реализации нацпроектов и «не засыпать на ходу». А до этого глава России поручил взять нацпроекты на особый контроль.

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