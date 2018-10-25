Путин требует от госкомпаний вложиться в нацпроекты
Государственные компании будут принимать участие в реализации прорывных национальны проектов. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Естественно, безусловным и обязательным является активное участие в проектах госкомпаний. Именно для таких целей они и создавались в конечном итоге», - подчеркнул глава государства в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Он отметил, что речь идет о таких компаниях, как Внешэкономбанк, «Газпрома», «Ростех», «Ростелеком», «Роснефть», «Росатом» и других. Путин ожидает от руководителей этих предприятий и банков с госдолей предложения, по их финансовому, технологическому, научному и кадровому вкладу в «программы и проекты прорыва»,передает ТАСС.
«И, конечно, считаю важнейшим партнером государства, общества в реализации планов развития», — добавил президент РФ.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, 24 октября Путин призвал чиновников быть готовыми к напряженной работе при реализации нацпроектов и «не засыпать на ходу». А до этого глава России поручил взять нацпроекты на особый контроль.