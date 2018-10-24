Путин призвал чиновников «не засыпать на ходу» при реализации нацпроектов

24 Окт. 22:38 2018-10-24T22:38:29+03:00

По словам президента РФ, от того, какие результаты будут достигнуты, «зависит благополучие людей и будущее России»

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Президент РФ Владимир Путин, выступая в среду, 24 октября, на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам, призвал чиновников быть готовыми к напряженной работе при реализации нацпроектов и «не засыпать на ходу».

Как заметил глава государства, национальные проекты призваны объединять граждан для достижения прорыва. «Это необходимо на поворотном, рубежном этапе истории нашей страны», - пояснил российский лидер.

По словам Путина, чиновникам необходимо осознавать важность поставленных задач. При этом президент подчеркнул, что от того, какие результаты будут достигнуты, «зависит благополучие людей и будущее России».

«Я уже об этом говорил и хочу вас вернуть, чтобы мы не засыпали на ходу ни в коем случае. Мы не можем действовать и работать, как обычно, а должны осознать, перед решением каких задач мы стоим», - приводит слова главы нашего государства ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в октябре Владимир Путин поручил взять нацпроекты на особый контроль.