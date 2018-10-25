2018-10-25T15:41:06+03:00
Политика

Путин заявил о росте военных пенсий в будущем году до 6%

Увеличение льгот ожидается в октябре 2019 года
Сакина НУРИЕВА
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Путин заявил о росте военных пенсий в будущем году до 6%Путин заявил о росте военных пенсий в будущем году до 6%Фото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2019 году рост военных пенсий превысит 6%. Об этом он сообщил на церемония представления офицеров на высшие должности.

"С 1 октября 2019 года с учетом принятого решения об индексации денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним лиц увеличится на 4,3%, а военные пенсии также с 1 октября будущего года будут дополнительно проиндексированы еще на 2%. Таким образом, общий рост военных пенсий составит 6,3%", - передает заявление президента наш спецкор Дмитрий Смирнов.

Путин поручил правительству рассчитать в проекте федерального бюджета на 2019-2021 годы необходимые ресурсы, а парламент попросил поддержать требуемые поправки.

Напомним, в октябре текущего года президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста. Документ был принят Госдумой 27 сентября, 3 октября его одобрил Совет Федерации.

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