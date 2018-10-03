СЕГОДНЯ 19:11 2018-10-03T19:17:54+03:00

Этот документ был принят Госдумой 27 сентября, а 3 октября его одобрил и Совет Федерации

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В среду, 3 октября, стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста.

«Путин подписал федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий"», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля. При этом там уточняется, что данный документ был принят Госдумой 27 сентября, а 3 октября его одобрил и Совет Федерации.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, подписанный российским лидером закон предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.

Причем ранее сам президент предложил существенно смягчить первоначальный вариант законопроекта. В частности, он заявил о необходимости уменьшить предлагавшееся документом повышение пенсионного возраста для женщин с восьми до пяти лет.

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