Лавров и сирийская оппозиция обсудят Идлиб во время переговоров в Москве
26 октября в Москве состоится встреча Главы МИД РФ Сергя Лаврова и делегации оппозиционного Сирийского комитета (СКП) во главе с Насром аль-Харири. На встрече стороны обсудят ситуацию в Идлибе, действия оппозиции и террористов, возвращение беженцев, реабилитацию республики и установление конституционного комитета.
О темах беседы сообщил журналистам спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.
В ходе переговоров российская сторона проведет с сирийской оппозицией углубленные консультации. Будут обсуждены режим прекращения огня в Идлибе и соблюдение российско-турецкого меморандума в Сочи от 17 сентября (о создании демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения сирийских войск и оппозиции в Идлибе), отмежевание оппозиции от террористов ИГ и "Джебхат ан-Нусры" (запрещены в РФ).
Кроме того, Лавров затронет тему обязательств Турции в регионе, а также возвращение беженцев и восстановления экономики Сирии.
Богданов подчеркнул, что "в основе всех усилий лежит резолюция СБ ООН 2254, которая охватывает все стороны урегулирования в Сирии".
Ранее kp.ru сообщал, что состав конституционного комитета Сирии будет согласован Россией, Ираном и Турцией в ходе трехстороннего саммита в Стамбуле 27 октября.