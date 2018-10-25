2018-10-25T16:42:41+03:00
Политика

Лавров и сирийская оппозиция обсудят Идлиб во время переговоров в Москве

На встрече стороны затронут российско-турецкий меморандум и возвращение беженцев в Сирию
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Лавров и сирийская оппозиция обсудят Идлиб во время переговоров в МосквеЛавров и сирийская оппозиция обсудят Идлиб во время переговоров в МосквеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

26 октября в Москве состоится встреча Главы МИД РФ Сергя Лаврова и делегации оппозиционного Сирийского комитета (СКП) во главе с Насром аль-Харири. На встрече стороны обсудят ситуацию в Идлибе, действия оппозиции и террористов, возвращение беженцев, реабилитацию республики и установление конституционного комитета.

О темах беседы сообщил журналистам спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

В ходе переговоров российская сторона проведет с сирийской оппозицией углубленные консультации. Будут обсуждены режим прекращения огня в Идлибе и соблюдение российско-турецкого меморандума в Сочи от 17 сентября (о создании демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения сирийских войск и оппозиции в Идлибе), отмежевание оппозиции от террористов ИГ и "Джебхат ан-Нусры" (запрещены в РФ).

Кроме того, Лавров затронет тему обязательств Турции в регионе, а также возвращение беженцев и восстановления экономики Сирии.

Богданов подчеркнул, что "в основе всех усилий лежит резолюция СБ ООН 2254, которая охватывает все стороны урегулирования в Сирии".

Ранее kp.ru сообщал, что состав конституционного комитета Сирии будет согласован Россией, Ираном и Турцией в ходе трехстороннего саммита в Стамбуле 27 октября.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За 40 лет на Земле вымерло 60% популяций диких животных
Лавров: Путин и Трамп обсудят ДРСМД на встрече в Париже 11 ноября
Минтруд объявил о повышении заработной платы в России в 2019 году на 6,1%
Владимир Путин подписал закон о штрафах за нарушения при организации митингов
Российские эксперты проконсультируют Венесуэлу о путях выхода из кризиса
Россия и Украина обменяли задержанные экипажи судов, на очереди - капитаны
Путин сообщил, что подписал новую Концепцию государственной миграционной политики
В Telegram обнаружили уязвимость, позволяющую читать переписки
«ВКонтакте» получила первый иск за сотрудничество с МВД
Со Сталлоне сняли обвинение в изнасиловании 30-летней давности
Песков заявил, что Россия защищает интересы своих компаний, в том числе в Иране
Елена Воробей госпитализирована с болью в сердце