25 Окт. 16:42 2018-10-25T16:42:41+03:00

Лавров и сирийская оппозиция обсудят Идлиб во время переговоров в Москве Фото: REUTERS

На встрече стороны затронут российско-турецкий меморандум и возвращение беженцев в Сирию

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26 октября в Москве состоится встреча Главы МИД РФ Сергя Лаврова и делегации оппозиционного Сирийского комитета (СКП) во главе с Насром аль-Харири. На встрече стороны обсудят ситуацию в Идлибе, действия оппозиции и террористов, возвращение беженцев, реабилитацию республики и установление конституционного комитета.

О темах беседы сообщил журналистам спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

В ходе переговоров российская сторона проведет с сирийской оппозицией углубленные консультации. Будут обсуждены режим прекращения огня в Идлибе и соблюдение российско-турецкого меморандума в Сочи от 17 сентября (о создании демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения сирийских войск и оппозиции в Идлибе), отмежевание оппозиции от террористов ИГ и "Джебхат ан-Нусры" (запрещены в РФ).

Кроме того, Лавров затронет тему обязательств Турции в регионе, а также возвращение беженцев и восстановления экономики Сирии.

Богданов подчеркнул, что "в основе всех усилий лежит резолюция СБ ООН 2254, которая охватывает все стороны урегулирования в Сирии".

Ранее kp.ru сообщал, что состав конституционного комитета Сирии будет согласован Россией, Ираном и Турцией в ходе трехстороннего саммита в Стамбуле 27 октября.