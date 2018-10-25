2018-10-25T19:33:35+03:00
Политика

МИД РФ назвал «театром абсурда» сообщение о прослушке телефона Трампа

При этом представитель дипведомства Мария Захарова отметила, что в статье NYT даже нет ссылки на какие-то конкретные источники
Дарья ИВАШКИНА
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Здание МИД РФ в МосквеЗдание МИД РФ в МосквеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала появившуюся ранее в газете The New York Times информацию о том, что Россия и Китай якобы прослушивают телефоны президента США Дональда Трампа. В частности, дипломат назвала эти сообщения еще одним примером «абсолютного театра абсурда».

При этом представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что американское издание, заявляя о «прослушке», не ссылается на какие-то конкретные источники.

«Это как раз еще один пример абсолютного театра абсурда, абсолютного зазеркалья, в котором мы сейчас с вами находимся. Газета без ссылки на конкретные источники, не опираясь на какие-то официальные данные, рассказывает о неких прослушках телефонов президента США», - приводит слова Захаровой ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в Кремле к статье NYT о прослушке телефона Трампа отнеслись с юмором. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление по поводу того, что уровень журналистской ответственности в США понижается.

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