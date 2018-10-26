2018-10-25T23:08:58+03:00
Политика

Москалькова возложила на Киев ответственность за срыв взаимных посещений заключенных в России и на Украине

Уполномоченным по правам человека в РФ рассказала «Комсомольской правде», что «прекрасная и гуманная инициатива стала заложницей антироссийской политики Киева»
Степан ВЛАДИМИРОВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Как сообщила «Комсомолке» уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, идея «синхронных визитов» национальных омбудсменов к украинским и российским заключённым в обеих странах потерпела крах по вине Киева:

— 18 июня [2018 г.] я провела личную встречу с Уполномоченным по правам человека Верховной Рады Украины Людмилой Денисовой, предложила ей подписать «Меморандум о проведении взаимного мониторинга соблюдения прав граждан, находящихся в местах лишения свободы на Украине и в России». Однако подписывать Меморандум и согласовывать «дорожную карту» этих посещений Денисова отказалась… Когда же я приехала в Киев, надеясь встретиться с Александром Барановым и Максимом Одинцовым (российские военнослужащие-крымчане, получили гражданство в 2014 году, в 2016-м арестованы СБУ после пересечения украинской границы в Чонгаре — Ред.), то Людмила Леонидовна проигнорировала мой приезд. И никакой помощи в посещении наших граждан не оказала, — сказала «КП» Москалькова.

В итоге, по мнению омбудсмена, «прекрасная и гуманная инициатива по взаимному посещению заключённых стала заложницей антироссийской политики Киева».

При этом, согласно подсчётам аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ, сегодня на Украине находятся 34 заключённых с российскими паспортами, упрятанных за решётку в силу политических мотивов. Самый известный из них — глава РИА Новости «Украина» Кирилл Вышинский, арестованный по делу о «госизмене».

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лучшие фильмы ужасов 2018 года: Forbes составил рейтинг самых страшных картин
В УФСИН подтвердили, что здоровье Сенцова почти в норме
Путин: Москва придает большое значение развитию российско-молдавскому партнерству
Россия поднялась на четыре позиции в рейтинге Doing Business
Наставник «Зенита» признался, что команде не хватает Кокорина
"Слушайте, мужики, так нельзя работать": Дмитрий Рогозин устроил разнос подчиненным после аварии «Союза»
Председатель ЦИК ЛНР собиралась доказать в ООН легитимность выборов
Стратегические ракетоносцы Ту-160 ВКС РФ выполняют плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями
В рейтинг «Лучшие неголливудские фильмы» попали шесть русских кинолент
Украинские священннослужители хотят провести "объединительный собор" в Киеве
В России ведется разработка подводных беспилотников
В Госдуму внесли поправки в федеральный бюджет на 2018 год