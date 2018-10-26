Москалькова возложила на Киев ответственность за срыв взаимных посещений заключенных в России и на Украине

26 Окт. 00:35 2018-10-25T23:08:58+03:00

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Как сообщила «Комсомолке» уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, идея «синхронных визитов» национальных омбудсменов к украинским и российским заключённым в обеих странах потерпела крах по вине Киева:

— 18 июня [2018 г.] я провела личную встречу с Уполномоченным по правам человека Верховной Рады Украины Людмилой Денисовой, предложила ей подписать «Меморандум о проведении взаимного мониторинга соблюдения прав граждан, находящихся в местах лишения свободы на Украине и в России». Однако подписывать Меморандум и согласовывать «дорожную карту» этих посещений Денисова отказалась… Когда же я приехала в Киев, надеясь встретиться с Александром Барановым и Максимом Одинцовым (российские военнослужащие-крымчане, получили гражданство в 2014 году, в 2016-м арестованы СБУ после пересечения украинской границы в Чонгаре — Ред.), то Людмила Леонидовна проигнорировала мой приезд. И никакой помощи в посещении наших граждан не оказала, — сказала «КП» Москалькова.

В итоге, по мнению омбудсмена, «прекрасная и гуманная инициатива по взаимному посещению заключённых стала заложницей антироссийской политики Киева».

При этом, согласно подсчётам аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ, сегодня на Украине находятся 34 заключённых с российскими паспортами, упрятанных за решётку в силу политических мотивов. Самый известный из них — глава РИА Новости «Украина» Кирилл Вышинский, арестованный по делу о «госизмене».