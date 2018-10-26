2018-10-26T00:54:21+03:00
Происшествия

В Москве дом экс-главы таможенной службы ограбили на 16 млн рублей

Вооруженный пистолетом преступник забрал деньги и коллекционные монеты
Юлия ДИВЕЕВА
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Руководитель Федеральной таможенной службы РФ Андрей Бельянинов. ФОТО: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАССРуководитель Федеральной таможенной службы РФ Андрей Бельянинов. ФОТО: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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В дом экс-главы Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова в Новой Москве ворвался грабитель и украл деньги и коллекционные монеты на 16 миллионов рублей. С заявлением в полицию обратилась супруга бывшего председателя ФТС Людмила.

Известно, что инцидент произошел в среду вечером в поселке Сосенское. Неизвестный в плаще цвета хаки и в маске, вооруженный пистолетом, проник в дом, сделал предупредительный выстрел в пол, а затем забрал 15 15 миллионов рублей, по 10 тысяч долларов и евро, а также около 30 коллекционных монет, передает РИА Новости.

Эту информацию подтверждает сводка Главного управления МВД по Москве, в котором описывается ограбление, но не названы фамилии потерпевших.

«С 20.00 до 21.00 неизвестный в матерчатой маске с прорезями для глаз неустановленным путем проник в дом и похитил принадлежащие заявительнице денежные средства и ювелирные изделия», — сообщили в главке.

Сейчас Бельянинов возглавляет Евразийский банк развития. Он руководил Таможенной службой с 2006 по 2016 годы. Ушел в отставку на фоне коррупционного скандала, о котором писал сайт kp.ru. В итоге его допросили по делу о контрабанде алкоголя как свидетеля, но никаких обвинений предъявлять не стали.

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