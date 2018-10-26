Продажи водки выросли на 10%

26 Окт. 09:12 2018-10-26T09:12:53+03:00

Продажи спиртного с января по август в стране увеличились за счет прошедшего мундиаля

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С января по август текущего года в России стали больше пить водку. К такому выводу пришли специалисты Аналитического центра при правительстве, они исследовали официальный рынок спиртного и отметили тенденцию к росту.

Продажи водки выросли почти на 10%. Данное увеличение считается крупным, его связывают с эффективностью работы системы госучета ЕГАИС, которая фиксирует легальный сбыт спиртного, а также с проведением чемпионата мира по футболу.

Всего за указанный период было продано 46,3 млн декалитров. Рост отметился именно в легальном секторе продаж.

Многие эксперты уже поспешили сделать вывод, что данные Минздрава о снижении потребления алкоголя в пересчете на этанол упало – не верны.

Не исключено, что на статистику повлиял ЧМ-2018. Гости страны и Россияне очень активно потребляли алкоголь, на многие мелкие нарушения КоАП просто закрывались глаза, например, на появление пьяных в общественны местах.

Всего по данным Ростуризма, мундиаль посетили около 6,8 млн человек. Из них 3,4 млн были иностранными гражданами, пишет газета «Известия».