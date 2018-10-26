Вице-премьер Украины призвал участников форума в Гомеле не говорить по-русскии

26 Окт. 12:40 2018-10-26T12:40:58+03:00

Геннадий Зубко заявил, что белорусские политики должны выступать на их национальном языке

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Вице-премьер Украины Геннадий Зубко обратился к своим коллегам, в том числе, из Белоруссии, с просьбой не говорить по-русски, а использовать национальные языки. Такое заявление он сделал, зачитывая приветственную речь на первом двустороннем форуме регионов в Гомеле.

Политик напомнил, что две недели назад состоялось заседание украинско-белорусской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, и тогда рабочим языком заседания был русский.

"Сегодня здесь на форуме представителей Украины и Белоруссии я с удовольствием выступаю на украинском языке, и с удовольствием же послушаю белорусских коллег на белорусском языке", - цитирует ТАСС Зубко.

Напомним, что двухдневный форум открылся в Гомеле в этот четверг, 25 октября. Большинство выступлений на всех мероприятиях проводилось на русском языке.

Сайт kp.ru писал о том, что в пятницу в рамках форума состоится также встреча президента Украины Петра Порошенко и лидера Белоруссии Александра Лукашенко.