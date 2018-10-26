Володин выразил соболезнования в связи с кончиной Николая Караченцова

26 Окт. 14:32 2018-10-26T14:32:23+03:00

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким актера Николая Караченцова, который скончался в московской онкологической больнице в пятницу утром, 26 октября. При этом он назвал кончину артиста «тяжелой утратой».

Кроме того, председатель нижней палаты российского парламента отметил, что Караченцов был замечательным актером театра и кино. По мнению политика, в памяти зрителей навсегда останутся его роли в таких фильмах, как «Старший сын», «Собака на сене», «Белые росы», «Батальоны просят огня», «Человек с бульвара Капуцинов», а также в легендарном спектакле «Юнона и Авось».

«Он навсегда вошел в историю отечественного драматического искусства своими яркими и живыми образами», - приводит слова Володина сайт Госдумы.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, актер Николай Караченцов скончался в пятницу утром на 74-м году жизни.