Людмила Поргина о смерти Караченцова: «Коля умер достойно. Я была рядом»

СЕГОДНЯ 11:10 2018-10-26T12:54:21+03:00

По словам жены актёра, они планировали отметить его день рождения, пригласив всех друзей, но не успели [видео]

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13 лет семья Караченцовых боролась за жизнь артиста. После той страшной аварии в 2005 году, когда Николай Петрович, несколько недель лежал в коме, казалось, его не вернуть к жизни.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/625939" frameborder="0"></iframe> Николай Караченцов: лучшие роли.Не стало Николая Караченцова. Народному артисту было 73 года

Но помощь врачей и молитвы близких помогли, Караченцов вернулся. Пусть и другим - потерявшим речь, со множеством болячек и просто физически слабым, но все-таки живым.

Юнона и Авось - Я тебя никогда не забуду."Юнона и Авось" в ролях: Караченцов Николай, Большова Анна

Сначала венчание с женой, потом рождение внуков, визиты в родной «Ленком» (пусть даже в качестве зрителя) - все это скрашивало последние годы легендарного актёра. Наверное, если бы не было рядом его любимой Люси, «девоньки», как Николай Петрович называл жену, он бы ушёл из жизни намного раньше.

Как только у Караченцова находили очередную болячку, Поргина вселяла в мужа оптимизм, заставляла бороться и тащила его в театры, в музеи, не оставляла В четырёх стенах наедине с его недугами.

Увы, последний диагноз сильно подкосил здоровье Николая Петровича. Ко всем напастям, нажитым после аварии и возрастным недугам добавилась онкология. В последние годы Николай Петрович боролся с раком левого легкого. Опухоль вроде начала уменьшаться после лучевой терапии в Израиле, но потом снова болезнь дала о себе знать, когда артист подхватил пневмонию. Из поражённого лёгкого невозможно было вывести воспаление, у актёра держалась температура, было высокое давление, ему трудно было дышать.

- Людмила Андреевна легла вместе с мужем в больницу (попросила в его палате поставить дополнительную койку). Николай Петрович не мог уже дышать самостоятельно. В последние недели не выходил из палаты. Ему даже вставать было тяжело,- рассказывают друзья Караченцовых.

27-го октября Николай Петрович должен был отметить 74 день рождения.

- Хотели отпраздновать в ресторане. На этом настаивал Николай Петрович. Но по состоянию его здоровья это уже было невозможно, - делятся с «КП» друзья пары. - Поэтому Людмила Андреевна заказала в палату его любимый торт «Тирамису», шарики, пригласила друзей семьи. Но, увы, Николай Петрович так и не успел отметить свой праздник.

Николай Караченцов с супругой Людмилой Поргиной и их сын Андрей с женой Ириной и дочкой.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Это случилось в 62-ой больнице. Мы тут с прошлого года делали флюорографию. Коля был сильным человеком. Боролся до последнего, но болезнь победила, - сказала «КП» Людмила Поргина. - Господь его пожалел, чтобы Коленька не мучился от онкологии, не задыхался. Знаете, умер он красиво. Лежал счастливый. Перед уходом к нему приехали дети (сын с женой), внуки. Коля их обнимал, целовал. Ушел он достойно. Я была рядом.

Автобиография Николая Караченцова «Я не ушел» 00:00 00:00

«Комсомолка» приносит соболезнования семье и поклонникам Николая Караченцова.

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