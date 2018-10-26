2018-10-26T15:18:05+03:00
Экономика

Топилин прокомментировал реакцию россиян на его слова о росте зарплат

Глава Минтруда посоветовал научиться воспринимать хорошие новости более позитивно
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава Минтруда России Максим ТопилинГлава Минтруда России Максим ТопилинФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин считает, что россиянам стоит научиться более позитивно воспринимать хорошие новости. Таким образом он прокомментировал реакцию общественности на его недавнее заявление о росте зарплат.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне глава ведомства сообщил о том, что оклады граждан нашей страны растут "беспрецедентными темпами". Так, за первые девять месяцев 2018 года средняя заработная плата по стране увеличилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Общественность к такому заявлению отнеслась со скептицизмом.

"Я опираюсь на данные Росстата, ничего от себя не придумывал. Я считаю, что хорошие новости должны восприниматься нормально, а не вызывать вопросы. Надо все-таки учиться и уметь хорошие новости оценивать позитивно", - цитирует ТАСС Топилина.

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