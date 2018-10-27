Водителей, сбежавших с места ДТП, будут признавать пьяными

27 Окт. 01:30 2018-10-27T02:33:13+03:00

Правительство одобрило законопроекты, разрешающие приравнивать их к тем, кто совершил аварию в нетрезвом виде

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Кабинет министров России одобрил законопроекты, разрешающие «по сумме доказательств» признавать нетрезвыми водителей, сбежавших с места ДТП. Кроме того, принятые правительством документы предлагают установить повышенную уголовную ответственность для умчавшихся после аварии автомобилистов, если нарушение ими правил дорожного движения или эксплуатации транспорта повлекло тяжкие последствия.

«Одобрить проекты федеральных законов «О внесении изменений в статьи 264 и 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», «О внесении изменения в статью 12.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» и внести их в Государственную думу в установленном порядке», - говорится в постановлении кабмина.

Законопроекты были одобрены на заседании Комиссии правительства по законопроектной деятельности 22 октября, уточняет РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в апреле Конституционный суд поручил законодателям разработать и внести в Уголовный кодекс России поправки, которые позволяли бы приравнивать сбежавших с места ДТП водителей к тем, кто сел за руль нетрезвым.